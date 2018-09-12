«Погулянка» запрошує на день відкритих дверей

У Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини «Погулянка», що на вул. Вахнянина, 29, 16 вересня, о 14.00 год. — День відкритих дверей, під час якого усі колективи презентуватимуть свою діяльність, а також відбудеться цікавий концерт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

ЦТДЮГ — це одна з найбільших позашкільних установ в Західній Україні, яка членом Європейської асоціації установ вільного часу, співпрацює з багатьма молодіжними організаціями.

У Центрі навчаються близько трьох тисяч дітей, підлітків та молоді Львова та області. Для них створені всі умови для творчих занять та розвитку. На Погулянці кожен має можливість знайти своє покликання, розвинути таланти, обрати заняття для душі, яке може стати майбутньою професією. Про це свідчать історії дуже багатьох випускників Погулянки.

У структурі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини працюють такі відділи:

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

театрального мистецтва та хореографії, до складу якого входить Народний музичний театр «Погулянка», Народний український драматичний театр «Ми», Народний вокально-хореографічний ансамбль «Рушничок»;

відділ технічної творчості;

відділ естрадного та класичного мистецтва, у складі якого працюють: Зразковий вокально-хореографічний ансамбль «Викрутасики», Львівський юнацький камерний оркестр, вокальна студія «Бель-канто», Народний ансамбль естрадного танцю «Тайм-аут», Народний камерний хор «Жайвір», Зразкова музична студія «Джерело»;

відділ спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

організаційно-масової роботи.

У складі відділу діє туристсько-молодіжний центр «Погулянка», школа християнського виховання, літній оздоровчий табір;

відділ інформаційно-методичної роботи.

Працюють у Центрі такі професійні мистецькі школи:

Школа кобзарського мистецтва. У складі школи Народна капела бандуристок «Дзвіночок» та капела бандуристів хлопців «Гамалія»;

Школа народного танцю та Народний ансамбль танцю «Серпанок»;

Школа образотворчого мистецтва «Арт дизайн»;

Школа журналістики;

Студія раннього естетичного виховання дітей віком 3−7р. «Равлик».

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини проводить міжнародні, всеукраїнські, обласні конкурси та фестивалі з танцювального, театрального, вокального мистецтва, змагання з технічної творчості, спортивні турніри та художні виставки. Приймає туристичні групи, гостей нашого міста в туристському молодіжному центрі «Погулянка». Організовує дозвілля, літні відпочинкові табори, вечори відпочинку, екскурсії, спортивно-розважальні заходи.