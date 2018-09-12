Наступного року «Укравтодор» обіцяє відремонтувати трасу Львів - Рава-Руська

Наступного року в Україні почнуть масштабний ремонт автодороги «Київ – Одеса» та відремонтують ще низку магістралей. Про це пише Економічна правда, передає Львівський портал.

«У 2019 плануємо ремонт на таких магістралях: М-03 (Київ – Должанське – ред), М-04 (Знам’янка – Луганськ – ред), М-05, починаємо масштабний ремонт траси Київ – Одеса, М-09 (Львів – Рава-Руська – ред), М-12 (Стрий – Знам’янка – ред), М-14 (Одеса – Новоазовськ – ред), М-19 (Доманове – Порубне – ред) і М-21 (Виступовичі – Могилів-Подільський – ред). А також Н-01, Н-03, Н-08, Н-11, Н-14 (в Миколаївській області), Н-26», – повідомив керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак.

Він додав, що «Укравтодор» цього року вже оголосив 27 тендерів на суму 26,5 млрд грн на ремонт і будівництво доріг у 2019 році.

«Ми вперше почали планувати тендери наперед. У 2018 році ми оголосили 27 тендерів на суму 26,5 млрд грн на 2019 рік», – сказав він.