На «Золоту осінь» до Львова з’їхалися 250 лучників з України та з-за кордону

Вчора, 11 вересня, у Львові на стадіоні «Динамо», що на вул. Яневій, 10, стартував міжнародний турнір зі стрільби з лука «Золота Осінь». Місто приймає ці престижні змагання уже 55-ий раз. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До Львова з’їхалися 250 лучників з різних куточків України, Польщі, Білорусі, Великобританії та Ізраїлю. Змагання серед дорослих та кадетів як і олімпійському, так і блочному луці триватимуть у містідо суботи, 15 вересня. В цей день лучники виборюватимуть медалі у самому серці Львова — на площі перед Оперним театром.

«Ці змагання мають дуже далеку історію, яка починається ще з 60-х років. Це є дійсно знакова подія для львівського спорту. Знаковим є те, що ми будемо проводити фінальну частину біля Оперного театру, і львів’яни та гості міста зможуть подивитися на цей прекрасний вид спорту в центральній частині міста. Це буде вперше біля Оперного театру, і це є надзвичайна популяризація спорту і здорового способу життя», — зазначила начальниця управління молоді та спорту Львівської міської ради Ксенія Пилипів.

Організаторами заходу є Львівська обласна федерація стрільби з лука спільно з управлінням молоді та спорту міської ради та ЛКП «Спортресурс».

Фото: ЛМР