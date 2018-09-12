На Сихові мікроавтобус збив пенсіонерку

Вчора, 11 вересня, близько 12:30 год., на території ринку, що на вулиці Хуторівка, водій мікроавтобуса «Опель Віваро» збив пішохода, 74-річну львів’янку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Внаслідок наїзду жінка отримала відкритий перелом лівої ноги.

Зазначимо, що на вул. Хуторівка розташований ринок «Шувар».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.