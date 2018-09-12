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На Львівщині палав дерев’яний житловий будинок

Олександр Косик

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У Кам’янка-Бузькому районі пожежники врятували дерев’яний будинок від вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 11 вересня, о 22:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Новий Яричів на вул. Шашкевича, 2/1 Кам’янка-Бузького району в дерев’яному житловому будинку, розміром 14×6 м.

На місце події негайно було направлено рятувальників місцевої пожежної команди сел. Новий Яричів.

Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалось запобігти розповсюдженню вогню та врятувати будинок від знищення.

Пожежу локалізували о 22:12 та ліквідували о 22:27. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється. Постраждалих на пожежі немає.

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