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Минулої доби на Донбасі загинув один український захисник

Юлія Шпак

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За минулу добу під час бойових дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені, один з них від отриманих важких поранень помер. Про це Львівському порталу повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

 

Луганський напрямок

Минулої доби тут зафіксовано 18 прицільних ворожих обстрілів, переважна більшість з них відбулася в районі Кримського.

У першій половині дня позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу цього населеного пункту були обстріляні тричі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Друга хвиля обстрілів прийшлася на вечір. П’ять разів російсько-окупаційні війська вдалися до застосування піхотного озброєння, а декілька наших опорних пунктів до того ж двічі були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти.

Крім того, гранатомети різних типів, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю противник застосовував під час обстрілів захисників Катеринівки, Золотого, Новолуганського, Майорська, Луганського, а також населеного пункту Шуми. Обстріл зі стрілецької зброї зафіксовано і поблизу Станиці Луганської. Вогонь противник вів з боку окупованої Миколаївки.

Донецький напрямок

Противник здійснив 15 прицільних обстрілів.

По три рази під обстрілами опинялися захисники Водяного, Гнутового та Павлополя, двічі – Широкиного. Вогонь вівся з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу населеного пункту Водяне ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, а біля Широкиного – з міномету 120-го калібру.

Також противник, ведучи вогонь з піхотного озброєння,  намагався спровокувати наших бійців на відповідь біля Кам’янки, Пісків, Старогнатівки та Мар’їнки.

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