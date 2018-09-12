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Львів’ян закликають вийти на всеукраїнський марш за права тварин

Соломія Григор'єва

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В неділю, 30 вересня, Львів приєднається до всеукраїнського маршу за права тварин, що покликаний об’єднати українців довкола гуманістичних цінностей та боротьби із жорстоким ставленням до тварин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

О 12:00 марш стартуватиме від Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької (проспект Свободи 28), пройде через проспект Свободи до площі Галицької, далі — через площу Митну на вул. В. Винниченка та по вул. Руській до Львівської міської ради пл. Ринок, 1.

Ініціатором Всеукраїнського маршу за права тварин є гуманістичний рух UAnimals, на заклик якого зоозахисна подія одночасно пройде по всій Україні: від Києва до Харкова, від Дніпра до Тернополя.

Всеукраїнський марш за права тварин є гуманістичною та зоозахисною, а не політичною подією. Тому організатори просять учасників утриматися від використання партійної символіки та лозунгів.

Деталі події шукайте на сторінці https://www.facebook.com/events/703 691 046 646 409/

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