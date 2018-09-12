Кращі боксери-аматори приїдуть на Львівщину на LVIV BOXING CUP

Упродовж 14-16 вересня на велотреку Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України відбудеться Відкритий турнір з боксу серед чоловіків «Кубок Лева» – «LVIV BOXING CUP». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Турнір стане першим в Україні, де на одному рингу зійдуться команди кращих боксерів аматорського боксу для визначення володаря «LVIV BOXING CUP» серед чоловіків. Серед них братимуть участь спортсмени збірних команд: Білорусі, Куби, Польщі та збірна команда України.

Командні змагання серед чоловіків відбудуться у 10 вагових категоріях відповідно до міжнародних правил Всесвітньої федерації боксу (AIBA) – 3 раунди по 3 хвилини кожен.

До складу збірної команди України, які братимуть участь в турнірі «LVIV BOXING CUP», увійшли кращі боксери Львівщини. Зокрема, Назар Куротчин (49 кг), Андрій Тишковець (52 кг), Андрій Данилевич (81 кг) та Андрій Городецький (+91 кг).

Також у складі збірної України виступатимуть: Чемпіон Європи та Світу з боксу 2017 року, Рекордсмен світу, що за один рік завоював 2 медалі Чемпіонату Європи та 1 медаль Чемпіонату світу Олександр Хижняк (Полтавська обл.); Чемпіон Європи Віктор Вихрист (Полтавська обл.); срібні призери чемпіонату Європи – Ростислав Білостоцький (Донецька обл.) та Микола Буценко (Одеська обл.); бронзові призери чемпіонату Європи – Дмитро Замотаєв (Запорізька обл.), Євгеній Барабанов (м.Київ); Степан Грекул (Чернівецька обл.) та Муслімов Рамазан (Харківська обл.).

Тренерський штаб очолює львів’янин, головний тренер збірної команди України з боксу Дмитро Сосновський.

Організатори турніру: Міністерство молоді та спорту України, Львівська облдержадміністрація, Львівська обласна рада, Львівська міська рада, Федерація боксу України, Благодійний фонд «Спорт Нації», управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Львівська обласна федерація боксу, меценати та партнери.

Відкриття змагань заплановане на 14 вересня о 16.30.

Важливою метою змагань є прагнення Львівщини подати найближчим часом заявку до Всесвітньої федерації боксу (AIBA) щодо проведення офіційних змагань – чемпіонату Європи та світу з боксу, а також запровадити щорічне проведення боксерського турніру, розширити географію учасників.