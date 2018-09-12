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Частина вулиць Львова тимчасово залишилась без води

Олександр Косик

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Через аварію на МЕМ без водопостачання залишилась частина вулиць Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Як поінформували у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 12 вересня, до 18:00 год припинено водопостачання на вулицях: Золота, Єрошенка, Бортнянського, Залізнична, О. Степанівни, Квітки-Основ’яненка, Бр. Міхновських, Городоцька, Бандери, Матейка, Озаркевича, Мудрого, Шевченка, Юнаківа, Шараневича, Голубовича, Вернигори, Декарти, Вовчка, Морозенка, Головацького, Яцкова та прилеглі.

Водопостачання відсутнє, у зв’язку з аварією на МЕМ, через яку знеструмлено насосну станцію «Янівська».

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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