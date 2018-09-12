«АТП-1» отримало перші автобуси МАЗи, які вже зовсім скоро виїдуть на маршрути Львова

ЛК «АТП-1» вже отримало перші великогабаритні автобуси МАЗ. До кінця року місто має отримати загалом 100 МАЗів і 50 Електронів, відповідно до підписаної угоду ЛК «АТП-1» з АБ «Укргазбанк» на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До кінця року у Львові має з’явитись 215 автобусів. Планується, що практично в кожний мікрорайон міста будуть іти комфортні низькопідлогові великі автобуси.

«Вся робота з вибору автобусів зайняла півроку. Ми навіть їздили в Туреччину, дивилися на турецькі автобуси, говорили за ціни, але всі пропозиції були набагато дорожчі. Ці нові автобуси — це дуже вигідна покупка, адже ми купили їх по 122 тис. євро, в той час, як Київ купив їх по тендеру орієнтовно вартістю 160 тис. євро. Це унікальний випадок, коли ми за такі кошти могли взяти такої якості автобуси з мерседесівським двигуном та з німецькою коробкою передач», — розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Ціни щодо закупівлі нових автобусів можна подивитися в системі ProZorro.

«Нові МАЗи передусім вийдуть на ті маршрути, які у нас зараз є в АТП — це № 16, 46, 3, 2, там зараз є потреба доставити машини. Ми будемо ставити на 47 маршрут великі автобуси, бо це передбачено по паспорту маршруту. Після цього вже в наступній поставці будемо виставляти автобуси на маршрути № 10, 45, оскільки зараз наші орендарі випускають на них доволі мало автобусів, відповідно ми ці маршрути заберемо собі, а їм пропонуватимемо інші.

Тобто, маршрути № 10, 45 в перспективі будуть замінені з маленьких автобусів на великі. Ми будем планувати так, щоб на ці маршрути виставити всі великі автобуси, тому що не логічно, коли їздять великі і малі машини, це впливає досить суттєво на графічність руху, тому з нашого боку це не правильно було б робити.

Зараз ми активно набираємо водіїв, тому що зараз є всього 10 водіїв на 10 нових автобусів. Ми розробили систему мотивації для прийому водіїв, зараз працюємо з районами Львівської області, щоб заохочували шоферів, ми запустили рекламу в інтернет і в ЗМІ. Це добре працює, бо маємо вже доволі багато дзвінків і дуже багато звернень, сподіваємося ми наберемо ту кількість, яка нам потрібна», — розповів директор ЛКП «АТП-1» Орест Хамула.

Нагадаємо, ЛК «АТП-1» обслуговує 20 денних маршрутів і 7 нічних. Це маршрути 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46, 47а, 55, 56 та експрес-маршрути, які курсують від АЗ «Західна» до пл. Різні. Також впродовж навчального року, на час ремонту вул. Личаківської, ЛК «АТП-1» обслуговувало соціальний маршрут для студентів ЛНУ ім. І. Франка, які мешкають в гуртожитках на вул. Пасічній і вул. Медової Печери. А з квітня цього року розпочав роботу маршрут сполучення «Аеропорт — Залізничний вокзал».

На маршрутах ЛК «АТП-1» зберігається пільговий проїзд для осіб пенсійного віку. В середньому кожного дня на рейси виходить до 200 машин, що дає можливість підприємству забезпечити 90% виходу машин на рейси.