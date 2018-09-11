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Жителю Турки, що лопатою забив до смерті власного батька, «світить» 15 років тюрми

Олександр Косик

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На Львівщині судитимуть чоловіка, який обвинувачується у вбивстві власного батька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

За процесуального керівництва органів прокуратури області завершено досудове розслідування стосовно 33-річного мешканця Турки, який підозрювався у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, інцидент стався цьогоріч у квітні в будинку обвинуваченого. Зловмисник під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі своїм 57-річним батьком, наніс йому численних ударів металевою лопаткою та кочергою по голові та тілу.

Поранення виявились несумісними із життям, чоловік помер на місці події.

Під час досудового розслідування, за клопотанням сторони обвинувачення, підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Турківського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

Довідково: у разі доведення вини, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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