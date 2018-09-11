Завтра зі Львова до Брюхович вирушить велозабіг школярів

Завтра, 12 вересня, в межах відзначення Олімпійського тижня відбудеться масовий велозабіг від проспекту Свободи до Брюховичів, про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Ініціатива проведення велозабігу належить педагогічному колективу середньої школи №62. У заході братимуть участь учні 5-11 класів, батьки та вчителі.

Також до події можуть долучитися всі охочі. Участь –безкоштовна.

За словами організатора заходу, вчителя фізичної культури СШ №6, Юрія Панчишина, основною метою проведення велозабігу є популяризація здорового та активного способу життя серед школярів, вчителів та батьків.

Як уточнили Львівському порталу у прес-службі ЛМР, збір учасників розпочинається на проспекті Свободи, о 12:45. Старт заїзду о 13:15 від проспекту Свободи, 16.

У зв’язку із заїздом велосипедистів очікується ситуативне перекриття руху автомобілів.

Фото: ЗІК