В центрі Львова перенесли кінцеву зупинку тролейбуса №13

Через ремонт хідників на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку кінцеву зупинку тролейбуса №13 перенесли на 50 метрів вперед. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

Кінцеву зупинку тролейбусів №13 перенесли орієнтовно на кілька місяців. Саме стільки триватиме ремонт хідників, який проводить Галицька районна адміністрація.

Також перенесені й всі необхідні дорожні знаки.

ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння мешканців та перепрошує за можливі тимчасові незручності.