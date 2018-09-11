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В центрі Львова перенесли кінцеву зупинку тролейбуса №13

Олена Карп'юк

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Через ремонт хідників на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку кінцеву зупинку тролейбуса №13 перенесли на 50 метрів вперед. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

Кінцеву зупинку тролейбусів №13 перенесли орієнтовно на кілька місяців. Саме стільки триватиме ремонт хідників, який проводить Галицька районна адміністрація.

Також перенесені й всі необхідні дорожні знаки.

ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння мешканців та перепрошує за можливі тимчасові незручності.

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