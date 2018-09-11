У Самборі злодій сам прибіг до рук правоохоронців

У Самборі поліцейські затримали зловмисника, який тікав з награбованим. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Офіцери групи реагування патрульної поліції Самбірського відділу поліції 10 вересня близько 19.45 на вулиці Завокзальній у райцентрі, їдучи на виклик, побачили молодого чоловіка, який біг, тримаючи в руках жіночу сумку. Правоохоронці затримали його та доставили у райвідділ.

З’ясувалося, що раніше судимий 20-річний місцевий мешканець викрав сумку, в якій знаходилися мобільний телефон, 600 гривень та особисті речі, у 21-річної жительки району, котра сиділа на лавці і поставила її біля себе.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування. Вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.