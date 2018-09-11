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У міськраді Львова пояснили, чому в ліцеї Пулюя діти вчаться на підлозі

Олена Карп'юк

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Ліцей ім. Івана Пулюя, який до липня цього року був школою №83, став одним із навчальних закладів, який працює у форматі Нової української школи. Відтк під час навчання тут застосовують новітні формати викладання і використовують різні локації ліцею. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

Окрім класичних кабінетів із партами, в ліцеї є коворкінги, мобільні робочі місця, які можна легко трансформувати для групової роботи.

Значну частину часу школярі вчаться у різних зонах класу, в тому числі і в відпочинковій зоні на третьому та на першому повершах ліцею, а також на свіжому повітрі в еко-дворику та на спортивному майданчику.

«Для першокласників вересень, згідно з вимогами Міністерства освіти, варто використовувати для адаптації. Тому педагоги намагаються допомогти дітям звикнути до школи. Різні локації, види діяльності та формат допомагають першачкам спілкуватись один з одним та з вчителями. Учні вчаться вільно висловлювати свої думки, чути, допомагати та підтримувати один одного. Вони вчаться командної роботи, а вчитель для них стає наставником та партнером.

Головне завдання команди педагогів ліцею – розкрити потенціал кожної дитини», – розповіла начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Зазначимо, нещодавно львів’яни скаржились на Гарячу лінію міста щодо умов навчання учнів у ліцеї ім. Івана Пулюя, зокрема на те, що діти пишуть не за партами, а на підлозі.

Додамо також, що школа №83 розташована на вулиці Івана Пулюя, 16. Тут відкрили предметні кабінети: хімії, фізики, co-working zone, які обладнані сучасними навчально-демонстраційними приладами, аби учні могли проводити дослідження.

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