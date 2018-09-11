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У Львові відбудеться благодійний джентльменський мотопробіг

Євгенія Карвацька

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У Львові, 30 вересня, відбудеться благодійний мотопробіг The Distingushed – Gentleman’s Ride, про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Аби долучитися до заходу та проїхатися у стильному вбранні вулицями міста  необхідно зареєструватися на сайті заходу https://www.gentlemansride.com/ та обрати місто Львів.

Зазначимо, що The Distingushed – Gentleman’s Ride заснував Марк Хаувой. Перший заїзд джентльменів відбувся у 2012 році у Сіднеї, Австралія. З кожним роком мотопробіг набирає все більшої популярності. Цього року у заході беруть участь 650 міст у всьому світі.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті та сторінці  Facebook.

Додамо, Gentleman’s Ride – це  благодійний захід, зібрані кошти з якого підуть на захист чоловічого здоров’я.

Заїзд джентльменів на мотоциклах стартує о 12.00, із площі Ринок.

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