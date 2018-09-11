У Львові судитимуть молодика, що попався на грабежі

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 завершено досудове розслідування стосовно 29-річного львів’янина, який підозрювався у грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як було встановлено, цьогоріч наприкінці серпня зловмисник, шляхом підбору ключа до вхідних дверей, проник до однієї із квартир багатоповерхівки у Шевченківському районі Львова та викрав звідти два фотоапарати, планшет, мобільний телефон та інше. Загальна сума завданих збитків становила 10 тис. грн.

Зазначимо, що лиходія на «гарячому» викрив неповнолітній онук 74-річної потерпілої.

Під час досудового розслідування до порушника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Шевченківського районного суду м. Львова для розгляду по суті.

Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання від 4 до 8 років позбавлення волі.