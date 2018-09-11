У Львові стартував «Зелений тиждень». Програма

Від сьогодні розпочинається «Зелений тиждень» у рамках IV Міжнародного Екофоруму «Вода та Енергія». З 11 по 22 вересня включно мешканці Львова зможуть відвідати цикл подій присвячених екологічній тематиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Головний акцент екозаходів — це ЕкоЛьвів, який дружній до навколишнього середовища, та Львів, який ставить перед собою мету — перехід на 100% відновлюваних джерел енергії.

Відповідно до програми, кожного дня відбуватиметься одна, а то й більше подій. Специфіка екоподій включає міжнародні форуми, конференції, локальні акції, майстер-класи, воркшопи, лекції на теми поводження з відходами, відновлюваних джерел енергії, водопостачання, мінімалізму, пермакультури тощо.

Детальніше про кожну подію можна дізнаватися тут.

Особливої уваги потребує Екофоруму «Вода та Енергія», який відбуватиметься 13 та 14 вересня на «Арені Львів». Нагадаємо, на дводенний екологічний форум з’їдуться українські та закордонні експерти, які обговорять реформи в екологічному законодавстві, європейський досвід реорганізації ринку комунальних послуг, інвестиції в проекти модернізації інфраструктури, використання відходів як вторинної сировини, енергоощадні та екологічні проекти в Україні.