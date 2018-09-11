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У Львові фура знесла електроопору і втекла з місця ДТП

Олександр Косик

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У Львові розшукую водія вантажівки, що знесла електроопору і втекла з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомив речник Патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак.

 

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 11 вересня, о 7:30.

«Розшукова ДТП по вулиці Б. Хмельницького 219: фура із причепом зачепила стовп, внаслідок чого даний стовп впав. Транспортний засіб поїхав з місця події в сторону вул. Польової», – йдеться  у повідомленні.

Також патрульні повідомили про інцидент на Гарячу лінію міста та дочекались приїзду представників ЛКП «Львівсвітло», котрі будуть робити заміну опори.

Фото: патрульна поліція

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