У Львові фура знесла електроопору і втекла з місця ДТП

У Львові розшукую водія вантажівки, що знесла електроопору і втекла з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомив речник Патрульної поліції Львівщини Мар’ян Шпитак.

Відомо, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 11 вересня, о 7:30.

«Розшукова ДТП по вулиці Б. Хмельницького 219: фура із причепом зачепила стовп, внаслідок чого даний стовп впав. Транспортний засіб поїхав з місця події в сторону вул. Польової», – йдеться у повідомленні.

Також патрульні повідомили про інцидент на Гарячу лінію міста та дочекались приїзду представників ЛКП «Львівсвітло», котрі будуть робити заміну опори.

Фото: патрульна поліція