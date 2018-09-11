У ДТП на Жовківщині травмувалися двоє юнаків

Вчора, 10 вересня, орієнтовно о 04:00 год. ранку, у селі Замок Жовківського району сталась аварія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як встановили поліцейські, 18-річний водій автомобіля «Фольксваген Гольф» не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Він внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження, також постраждав пасажир автомобіля, теж 18-річний мешканець Рава-Руської.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.