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У ДТП на Жовківщині травмувалися двоє юнаків

Олена Карп'юк

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Вчора, 10 вересня, орієнтовно о 04:00 год. ранку, у селі Замок Жовківського району сталась аварія. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили поліцейські, 18-річний водій автомобіля «Фольксваген Гольф» не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Він внаслідок автопригоди отримав тілесні ушкодження, також постраждав пасажир автомобіля, теж 18-річний мешканець Рава-Руської.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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