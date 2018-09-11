Львів’ян запрошують на екскурсії науковим містом

В рамках проекту «Науковий шпацер» 18 вересня з 17.00 до 23.00 год. відбудуться екскурсії науковим Львовом з вченими. Усіх запрошують долучитись. Про це Львівському порталу повідомили у прес- службі Львівської міської ради.

Науковий шпацер — це прогулянка з гідами по місцях розвитку науки у місті. На деяких зупинках гостей чекатимуть вчені з минулих епох, які розкажуть про ті часи й дадуть відповіді на всі запитання.

Серед зупинок шпацеру: НУ «Львівська політехніка», головний корпус Львівського національного університету ім. Івана Франка, Наукова бібліотека ім. В. Стефаника, старий корпус Університету, пам’ятник М. Грушевському, «Шкоцька» кав’ярня.

Учасники шпацеру побачать оригінал з першого накладу «Математичних начал натуральної філософії» Ньютона. А під час зупинки в «Шкоцькій» за філіжанкою кави або за келихом вина спробують зрозуміти декілька задач, над якими ламали голови Стефан Банах і Станіслав Улям.

У межах екскурсій буде порушено теми дослідження нафти, біохімічної школи Львова, суспільних наук і видатних математиків міста.

Учені, які візьмуть участь в шпацері: Михайло Зарічний — доктор фізико-математичних наук, професор кафедри геометрії і топології, декан механіко-математичного факультету (2004−2016) Львівського національного університету імені Івана Франка, Ярослав Притула — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного і функціонального аналізу, декан механіко-математичного факультету (1995−2004) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Гіди: Марта Льода — наукова редакторка Куншт, екскурсовод по Львову, Марина Томазова — екскурсовод по Львову, співпрацює із турфірмою «Відвідай».

Організатори поділили науковий шпацер на чотири групи, щоб кожен зміг обрати зручний для себе час.

Перша група починає о 17:00 год.

Довідка

Куншт — це науково-популярний журнал та платформа популяризації науки в Україні. Автори розповідають, що вченим відомо про Всесвіт і куди спрямовані їхні пошуки. З кожним наступним випуском журнал не лише розширює межі відомого, а й доводить, що наука, якою б складною вона не була, все ж не позбавлена краси та творчості.

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