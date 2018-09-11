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Львів’ян кличуть на літературний вечір для підтримки онкохворих жінок

Євгенія Карвацька

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Сьогодні у Львові відбудеться літературний вечір «Відвага бути», присвячений фотовиставці «Онковідважні» проекту Oncobrave, про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

За словами організаторів, метою проекту є підтримка  жінок з діагнозом рак, а також спростування міфів навколо цієї хвороби, аби показати, що вихід є.

«Прагнемо згуртувати людей, що бореться з хворобою, і всіх, хто готовий допомогти в боротьбі з недугою. «Відвага Бути» – це розповідь про сміливих жінок, які надихають і захоплюють. Які є попри все, і дарують тепло людям довкола, несуть віру в одужання, в любов і добро», – зазначають організатори.

Модератором заходу є львівська поетеса та головний редактор «Видавництва Старого Лева» Мар’яна Савка. Також на заході виступатимуть акторки Юлія Мусаковська та Галина Крук, учасниці фотопроекту Тетяна Ключковська, Ірина  Подолець-Нестор та учасниця спільноти онкоодужуючих Марія Беконіна.

У майбутньому організатори  проекту ставлять за мету популяризувати ранню діагностику онкозахворювань завдяки співпраці з приватними клініками Львова.

Додамо, що фотовиставка «Онковідважні» вже відбувалася в липні у Центрі Шептицького (УКУ) спільно з подією Inspiration Day.

Від сьогодні і до 18 вересня експозицію можна оглянути у кав’ярні «Дзиґа», що на вул. Вірменській, 35. Початок заходу о 18.00.

Детальнішу інформацію про проект можна знайти на офіційній сторінці Oncobrave у Facebook.

Фото: Тарас Атаманів

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