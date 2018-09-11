Фракція «Самопомочі» у Київраді саморозпустилась

У Київраді саморозпустилась фракція «Самопоміч», яка складалась із 22 депутатів. Про це сьогодні, 11 вересня, мають оголосити під час засідання ради, пише Українська правда.

«Учора в нас була зустріч. Зібралися нашою київською фракцією. 19 з 22 членів фракції. Ми не усі члени партії “Самопоміч”, але усі члени фракції. Трьох не було з об’єктивних причин. Ми довго все обговорювали, шукали рішення. 18 проголосували за саморозпуск, 1 утримався… Фракція саморозпустилася», – розповіла депутатка Ольга Балицька, яка входила фракції «Самопомочі».

Вона також додала, що щонайменше 2 депутатів, які «розчарувалися в політиці», хотіли скласти мандат. Водночас Балицька зауважила, що після оголошення про розпуск фракції на засіданні міськради, усі депутати продовжать свою роботу.

«Ми обрані при прямому голосуванні – голосували не за політичну силу, а за кожного з нас. Тому ми залишимося депутатами Київради. Не думаю, що в нашому житті (після розпуску – ред.) щось сильно зміниться. Хіба що буде більше якоїсь політичної мішури, на який ми б не хотіли витрачати час», – сказала вона.

Рішення про саморозпуск депутатка пояснила тим, що «наші великі партії не відповідають тим принципам, з якими ми йшли на вибори».

«Мене це (рішення про виключення депутатів – ред.) просто збентежило. Не по змісту, а по формі. По тому, як це відбулося. Я про виключення дізналася на дні народження доньки з постів у Facebook. Ніхто нас не збирав, ніхто не попереджав, не пояснив причин, не запитав нашої думки», – обурилася Балицька.

Зазначимо, 6 вересня стало відомо, що виконавчий комітет «Об’єднання «Самопоміч» виключив із партії чотирьох депутатів Київради. Ще чотирьох членів фракції, але не партійців, попросили залишити лави їхньої команди.

Крім того, виконавчий комітет партії почав процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка.

Коментуючи ситуацію з Романом Марченком, Балицька сказала, що заяву про складання мандату той написав ще понад рік тому.

«Марченко втратити мандат не боїться. Його заява про складення мандату лежить в Київраді, здається, уже роки півтора. Він це написав добровільно, ще коли були перші закиди “Самопомочі” щодо нього. Це щось було пов’язане з мормонами. Тоді Київрада приймала рішення, яке Марченко вважав незаконним. І до слова, днями це рішення було скасоване Верховним судом», – підсумувала Ольга Балицька.

Як повідомляв Львівський портал, один із виключених депутатів фракції «Самопоміч» у Київраді Сергій Гусовський заявив, що виключення його та ще трьох колег є «розправою над незручною командою» та практикою терору 37-го року.