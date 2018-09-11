Дитячий табір на Львівщині оштрафували на понад два мільйони за 18 нелегальних працівників

У дитячому таборі інспектори виявили 18 працівників без належного оформлення трудових відносин. Через це на ТзОВ накладено штраф у розмірі два мільйони десять тисяч чотириста двадцять гривень. Пр це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпраці у Львівській області.
Зазначається, що відбулося інспекційне відвідування товариства з обмеженою відповідальністю, що займається організацією відпочинку дітей. Інспектори ГУ Держпраці у Львівській області встановили факт використання праці без належного оформлення трудових відносин з 18 особами.
«Без належного оформлення трудових відносин у дитячому таборі працювали педагоги-організатори, охоронці, інструктори з фізичної культури і спорту, медсестри, завідувач їдальнею, мийник посуду, прибиральниця, музичний керівник та старший вихователь», – йдеться у повідомленні Держпраці.
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.
Відтак на ТзОВ накладено штраф у розмірі два мільйони десять тисяч чотириста двадцять гривень.
До слова, за 8 місяців поточного року ГУ Держпраці у Львівській області винесено 283 постанови на загальну суму 25 123 920 грн. За порушення вимог законодавства щодо неналежного оформлення трудових відносин винесено 39 постанов на суму 12 493 590 грн.
Юлія Шпак