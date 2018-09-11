Дитячий табір на Львівщині оштрафували на понад два мільйони за 18 нелегальних працівників

У дитячому таборі інспектори виявили 18 працівників без належного оформлення трудових відносин. Через це на ТзОВ накладено штраф у розмірі два мільйони десять тисяч чотириста двадцять гривень. Пр це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпраці у Львівській області.

Зазначається, що відбулося інспекційне відвідування товариства з обмеженою відповідальністю, що займається організацією відпочинку дітей. Інспектори ГУ Держпраці у Львівській області встановили факт використання праці без належного оформлення трудових відносин з 18 особами.

«Без належного оформлення трудових відносин у дитячому таборі працювали педагоги-організатори, охоронці, інструктори з фізичної культури і спорту, медсестри, завідувач їдальнею, мийник посуду, прибиральниця, музичний керівник та старший вихователь», – йдеться у повідомленні Держпраці.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 265 Кодексу законів про працю України за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) суб’єкти господарювання несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Відтак на ТзОВ накладено штраф у розмірі два мільйони десять тисяч чотириста двадцять гривень.

До слова, за 8 місяців поточного року ГУ Держпраці у Львівській області винесено 283 постанови на загальну суму 25 123 920 грн. За порушення вимог законодавства щодо неналежного оформлення трудових відносин винесено 39 постанов на суму 12 493 590 грн.