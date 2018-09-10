За вихідні патрульні спіймали чотирьох водіїв з підробленими документами

За ці вихідні дні львівські патрульні виявили чотири випадки ймовірної підробки документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Так, на автодорозі Київ-Чоп, патрульні зупинили водія транспортного засобу BMW, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів в офіцера поліції виникла підозра, що посвідчення водія можу бути підробленим. Патрульний зателефонував до чергової частини та попросив перевірити документ у базі даних. Виявилося, що такого посвідчення водія не існує. На місце скерували слідчо-оперативну групу.

На вулиці Кульпарківській за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль Nissan. За результатами розгляду справи про вчинене водієм адміністративне правопорушення, інспектор почав виносити електронну постанову. Під час вводу даних у службовий планшет, система показала, що номерний знак зареєстрований на автомобіль Mercedes. Тоді патрульні попросили водія показати номер кузова. Виявилося, що даний транспортний засіб не числиться в жодній з баз. Інспектори викликали слідчих та експерта.

На автодорозі Київ-Чоп патрульні зупинили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, інспектор побачив розбіжність прізвища на посвідченні водія з тим, що у базі. Саме посвідчення також мало ознаки підробки. На місце скерували слідчо-оперативну групу.

На перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Кукурудзяна екіпаж патрульної поліції зупинив транспортний засіб, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки посвідчення водія в базі даних, інспектор встановив, що такий документ не видавався. На місце події викликали слідчих.