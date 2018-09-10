В центрі Львова спіймали чоловіків, які викрали номерний знак з автівки

Цими вихідними на проспекті Свободи патрульні затримали двох чоловіків, які несли в руках номерний знак від автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Чоловіків зупинили та попросили пояснити, де вони взяли номерний знак. Оскільки вони не змогли чітко відповісти, номер перевірили в базі даних. Виявилося, що автомобіль Toyota, на який зареєстровано номер, не значиться за жодним з чоловіків. Згодом на вулиці Театральній патрульні виявили вказаний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Затриманих чоловіків доставили до Галицького відділу поліції для встановлення всіх обставин події.

Фото: патрульна поліція