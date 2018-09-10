У вересні у Львові відбудеться щорічний Європейський тиждень мобільності

У Львові з 16 по 22 вересня відбудеться щорічний Європейський тиждень мобільності. Його проводять для того, щоб заохотити європейські міста впроваджувати та пропагувати сталий («зелений») транспорт, а людей — спробувати альтернативи приватним автомобілям. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

З часу заснування Європейський тиждень мобільності у 2002 році, його впливовість постійно зростає як у Європі, так і за її межами. У 2017 році кампанія побила рекорд, у ній взяли участь 2526 міст із 50 країн.

Кульмінацією ЄТМ є «День без автомобіля», під час якого міста-учасники виділяють одну або декілька зон виключно для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту. У 2017 році 1352 міста відзначили День без авто.

Європейська Комісія поставила дві амбітні цілі щодо міської мобільності:

Відмова від традиційних автомобілів на викопному паливі до 2050 року;

Перехід до міської логістики «без викидів» у найбільших центрах міст до 2030 року.

Кожен Європейський тиждень мобільності зосереджується на конкретній темі, пов’язаній зі сталою мобільністю. Цьогорічна тема — мультимодальність — закликає людей задуматись над різноманіттям доступних способів пересування, як пасажирів, так і товарів. Поєднання різних видів транспорту має щонайбільші переваги для пасажирів: економія коштів, швидкість, гнучкість, комфорт, надійність тощо. Воно також приносить користь суспільству: зменшення забруднення та заторів, покращення якості життя та здоров’я тощо. Дедалі вищий рівень розвитку цифрових технологій у міській мобільності є ключовим рушієм у пропагуванні мультимодальності.

Львів уже ввосьме долучатиметься до проведення Європейського тижня мобільності. Проте, цього року його проведення є чи найбільш актуальним за ці роки. У червні місто прийняло План дій з розвитку транспорту у Львові до 2020 року, який задекларовано принципи сталої мобільності та наміри щодо реалізації заходів з розвитку сталої мобільності у різних напрямах. Цьогоріч також Львів розпочинає процес розробки Плану сталої міської мобільності, стратегічного документу, який визначатиме транспортну політику міста щонайменше на 10 років.