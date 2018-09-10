У львівського бізнесмена вкрали три мільйона гривень, які він передав потягом до Києва

У Львові поліцейські викрили зловмисників, які вкрали у місцевого бізнесмена три мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що працівники Личаківського відділу поліції завершили розслідування за фактом вчинення крадіжки грошових коштів у 57-річного місцевого мешканця, керівника одного із львівських підприємств, яка була скоєна 19 липня.

Правоохоронці встановили, що бізнесмен, маючи намір передати у Київ значну суму коштів готівкою, вирішив скористатися залізничним транспортом. Його підлеглий, 31-річний львів’янин, довідавшись про це, разом зі своїм 68-річним родичем, котрий теж був працівником фірми, розробили план заволодіння грошима.

Обидва вранці 19 липня приїхали на залізничний вокзал, дочекались, коли туди прибуде син бізнесмена і простежили, до якого вагону він попрямує. Після цього старший із спільників сів у цей же потяг і дорогою підмінив сумку з грошима, котра знаходилася у багажному відсіку салону. Вийшовши на станції Підзамче, зловмисник викликав таксі і поїхав на вокзал, де його чекав спільник. Згодом викрадені 2 955 000 гривень вони поділили між собою.

Обом чоловікам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.