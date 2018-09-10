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У дитячій клінічній лікарні запрацювала оновлена операційна

Олена Карп'юк

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В операційній хірургічного відділення № 2 міської дитячої клінічної лікарні м. Львова провели капітальний ремонт та встановили сучасне обладнання. Зробити це вдалося завдяки проекту Громадського бюджету, бюджетних коштів, а також завдяки допомозі благодійників. Загальна вартість всіх робіт склала майже 9,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

«Завдяки проекту Громадського бюджету „Найкраща операційна для найменших пацієнтів дитячої лікарні“, за  3 млн грн, було закуплено сучасне обладнання для операційної. Це – анестезіологічна та хірургічна консолі, новітні операційні світильники, операційний стіл з акумуляторними батареями, хірургічний аспіратор і паровий стерилізатор та інше. Також раніше за 5,7 млн грн для операційної було придбано відеоендоскопічну стійку та наркозний апарат вищого класу, а також необхідний інструментарій. Загальна вартість реалізації цього проекту в операційній становить майже 9,5 млн грн», – розповів керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб.

Щороку в цій операційній дитячі хірурги зможуть оперувати близько більше тисячі діток зі всієї України, в тому числі й немовлят, застосовуючи лапароскопічні та ендоскопічні технології.

«В цій операційній будемо проводити реконструктивні операції дітям раннього віку з вродженою патологією жовчовивідної системи, частина з яких в подальшому буде підлягати трансплантації печінки. Такі пацієнти звертається до нас зі всієї України, і на сьогодні в клініці перебуває під спостереженням 34 дитини з пересадженою печінкою», – пояснила завідувачка відділення вроджених вад розвитку і хірургії новонароджених лікарні Галина Курило.

За останній час в міській дитячій клінічній лікарні капітально відремонтували три операційні, і вже у грудні цьогоріч завершать ремонт ще однієї операційної, де робитимуть операції із застосуванням нового лапароскопічного обладнання.

Зазначимо, щороку в міській дитячій клінічній лікарні Львова медичну допомогу отримують близько 20 тисяч дітей. За останні 10 років тут створили 7 нових відділень і запровадили нові види допомоги, а лікарі постійно переймають світовий досвід лікування.

Фото: ЛМР

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