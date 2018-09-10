Студія «Квартал 95» знімає у центрі Львова нову комедію

Впродовж тижня у Львові відбуваються зйомки нового повнометражного фільму студії «Квартал 95» — «Я, ти, він, вона». Ними компанія завершить знімати свою нову романтичну комедію.Сьогодні, 10 вересня, кореспондент Львівського порталу вдалося побувати на майданчику та поспілкуватись з режисерами та героями кіно.

Стрічка вийде у широкий прокат українських кінотеатрах вже 27 грудня цього року. Зйомки тривають з липня 2018 року.

«У центрі нової комедії — подружня пара (Володимир Зеленський і Анастасія Коротка), яка переживає кризу сімейного життя. Уже подавши заяву на розлучення, колись закохані опиняються перед складним вибором. Суддя їм дає час на примирення, а також можливість, нарешті, виконати бажання один одного, яких раніше вони боялися або соромилися, перебуваючи в шлюбі. «Союзи бувають різні, і не завжди відносини закінчуються хепі-ендом. Наша історія про те, як можна спробувати врятувати свою сім’ю, коли, здавалося б, всі варіанти випробувані», — розповів режисер та головний герой стрічки Володимир Зеленський.

Більшість фільму знімається в Києві, але деякі найбільш романтичні сцени вирішили зняти у Львові.

«Згідно сюжету нам потрібно було поїхати у зовсім інше місце, щось дуже гарне і романтичне. Тому ми обрали Львів, бо це саме таке місто. Воно красиве з будь-якого ракурсу», – зазначив співрежисер фільму «Я, ти, він, вона» Девід Додсон.

Саме у Львові, який завжди був культурною і романтичною столицею України, компанія знімає кілька ключових сцен фільму. Зокрема, складну з технологічної точки зору сцену із велопробігом містом за участі усіх головних героїв.

Одну з головних ролей фільму традиційно зіграв колега Зеленського Євген Кошовий. У цьому кіно йому дісталась роль коханця головної герої Бориса.

«Зйомки у Львові суперові. Львів є Львів – чарівне місто. Мені воно дуже подобається. Ось сьогодні гуляли по різних терасах, дивись на нього згори. Це таке європейське місто. Яке не схоже на жодне інше місто нашої країни. Така романтична атмосфера з одного боку трошки відволікає від зйомок, але з іншого й надихає», — зазначив автор студії «Квартал 95» Євген Кошовий.



Дублери Володимира Зеленського та Євгена Кошового



Сцена фільму за участі Анастасії Короткої, Володимира Зеленського та Євгена Кошового