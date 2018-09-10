Правоохоронці виявили у мешканця Львівщини гранату і патрони

На Львівщині чоловік зберігав у підсобному приміщенні патрони та ручну гранату. Працівники Яворівського відділу поліції вилучили виявлені боєприпаси та скерували їх на експертне дослідження. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції у Львівській області.

В одному з сіл Яворівського району 8 вересня правоохоронці виявили у 33-річного місцевого мешканця гранату РГД-5 та запал до неї, а також 120 патронів калібру 5.45 мм, які чоловік зберігав у підсобному приміщенні свого домогосподарства. Гранату та набої поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів.