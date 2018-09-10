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На Миколаївщині пенсіонер вчинив стрілянину по дітях

Олександр Косик

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У Новій Одесі чоловік стріляв з саморобного пристрою по дітях. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавленні волі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Львівський портал.

 

Близько 17.00 до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що у м. Нова Одеса 68-річний місцевий мешканець вистрелив з саморобного пристрою по дітях, які гралися. Внаслідок пострілу були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком 9-ти та 5-ти років. Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження. Потерпілих доставлено до медичного закладу.

Залишки пристрою вилучені та направлені на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо затримання чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та шлях надходження вибухонебезпечного предмету до зловмисника.

Триває слідство.

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