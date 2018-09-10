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На Львівщині «Таврія» врізалась у припарковане авто: четверо постраждалих

Олександр Косик

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На Львівщині внаслідок зіткнення двох авто травмовано четверо осіб, серед яких – п’ятирічна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 9 вересня близько 13.10 на автодорозі «Львів-Самбір» неподалік села Кудрява Городоцького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Таврія», 42-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв зіткнення з автомобілем «Сітроен Берлінго», припаркованим на узбіччі, яким керував 30-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також пасажири «Сітроена» – 29-річна жінка та п’ятирічна дівчинка, обидві львів’янки.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Facebook

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