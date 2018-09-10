На Львівщині 24-річний молодик викрав автомобіль з господарства, яке охороняв

На Львівщині поліцейські викрили зловмисника, який причетний до крадіжок з господарства, яке охороняв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Пустомитівський відділ поліції 9 вересня звернувся за допомогою 32-річний львів’янин. Він повідомив, що з фермерського господарства, яке знаходиться на території району, невідома особа викрала автомобіль «IVECO-DAІLY».

Працівники групи реагування патрульної поліції виявили транспортний засіб в одному із сіл Перемишлянського району. Правоохоронці встановили, що до його викрадення причетний раніше судимий за аналогічний злочин 24-річний житель Сокальського району, який працював у фермерському господарстві сторожем.

Автомобіль вилучено та повернуто власникові. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Як з’ясувалося, зловмисник причетний ще до однієї крадіжки з сільгосппідприємства. Того ж дня він з господарського приміщення викрав 3 800 гривень, ключі від автомобіля «ДАФ» та трактора «Білорусь».

Наразі проводиться досудове розслідування, встановлюються обставини події.