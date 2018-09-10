На Героїв УПА викрали автомобіль

У Львові на вулиці Героїв УПА невідомі заволоділи автомобілем «Ауді 80». Викрадення авт. сталося близько години тому. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними відомства, до Франківського відділку поліції звернувся громадянин, який повідомив, що невідомі особи незаконно заволоділи автомобілем його товариша, яким на даний час користується сам заявник.

Автомобіль «Ауді 80», 1987 р.в., темно-синього кольору, держномер ВС9165ВЕ, був припаркований по вулиці Героїв УПА, 78.

Тривають оперативні розшукові заходи.