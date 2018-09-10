Майже півсотні кримчан виїхали до Херсонщини через погіршення самопочуття

46 жителів окупованого Росією Кримського півострова переїхали до України через погіршення стану здоров’я, що може бути пов’язано з хімічними викидами заводу “Кримський титан”. Про це повідомляє Еспресо з посиланням на Держприкордонслужбу Херсонської області.

Всі ці люди, які перетнули контрольно-пропускні пункти “Чаплинка” і “Каланчак”, скаржилися на погане самопочуття, через що і прямували на Херсонщину по медичну допомогу.

Втім, прикордонники не підтверджують, але й не спростовують, що погіршення стану здоров’я людей пов’язано з викидами на кримському заводі.

“Ми не опитували, чи пов’язане погіршення стану здоров’я саме з забрудненням від заводу “Титан”. Але під час перетину адмінмежі вони вказували на те, що мають намір потрапити на материкову частину України у зв’язку з погіршенням стану здоров’я і хочуть звернутися до херсонських закладів охорони здоров’я”, – наголосив помічник начальника Херсонського загону ДПСУ Іван Шевцов.

Водночас очільник Херсонської ОДА Андрій Гордєєв запевняє, що завод продовжує працювати попри запевнення російських ЗМІ, що його вже закрили.

Тим часом з селищ Херсонщини, які знаходяться на адмінмежі з Кримом, до Скадовська вивезли понад півтисячі дітей. Всіх їх вже обстежили і хвороб, що були би пов’язані з хімічними речовинами, не виявили. Діти вже сьогодні мають продовжити навчання у місцевих школах.

Нагадаємо, 27 серпня на півночі анексованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини із заводу «Кримський титан», у зв’язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ. Через це з міста почали евакуйовувати дітей.