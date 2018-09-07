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Через хімічні викиди в Криму, частина шкіл і дитсадків Херсонщини призупинила навчання

Олександр Косик

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У Херсонській області призупинили навчання у школах та дитячих садках, які перебувають в зоні можливого ураження викидами з заводу «Кримський титан», що поблизу адмінкордону на анексованому півострові. Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОДА, передає Львівський портал.

 

Оперативні рішення у зв’язку з хімічними викидами з заводу керівництво області ухвалило пізно ввечері 6 вересня.

Так, на Херсонщині проведуть роз’яснювальну роботу серед населення для підвищення рівня обізнаності правил загально-профілактичних заходів.

Крім того, в області проведуть оздоровлення дітей в дитячих таборах.

Нагадаємо, 27 серпня на півночі анексованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини із заводу «Кримський титан», у зв’язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ. Через це з міста почали евакуйовувати дітей.

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