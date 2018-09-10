ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують у Раковець на юнацькі сходини

Олена Карп'юк

|

22 вересня на галявині біля джерела у Раковці пройдуть юнацькі сходини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На юнацькі сходини Львівський осередок Спілки Української Молоді запрошує дітей, віком 4−16 років, молодь та батьків. Початок — о 13:00 год.

У програмі — гутірки та забави з дітьми за віковими категоріями: 4−6 років — соменята; 7−12 років — молодше юнацтво; 13−16 років — старше юнацтво. Також на учасників сходин чекають спортивні ігри, співи, танці та різні смаколики.

З кожною групою працюватимуть досвідчені виховники. Для молоді та батьків буде окрема програма.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...