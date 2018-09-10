Львів’ян запрошують у Раковець на юнацькі сходини

22 вересня на галявині біля джерела у Раковці пройдуть юнацькі сходини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На юнацькі сходини Львівський осередок Спілки Української Молоді запрошує дітей, віком 4−16 років, молодь та батьків. Початок — о 13:00 год.

У програмі — гутірки та забави з дітьми за віковими категоріями: 4−6 років — соменята; 7−12 років — молодше юнацтво; 13−16 років — старше юнацтво. Також на учасників сходин чекають спортивні ігри, співи, танці та різні смаколики.

З кожною групою працюватимуть досвідчені виховники. Для молоді та батьків буде окрема програма.