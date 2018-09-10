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Львів’ян запрошують на виставку робіт молодої художниці

Соломія Григор'єва

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Сьогодні, 10 вересня, о 15:00 у галереї Львівської національної академії мистецтв (вул. Кубійовича, 35б) відбудеться відкриття персональної виставки «ПРОСТІР», що репрезентує творчий доробок молодої талановитої художниці Ольги Баландюх. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

У своїх живописних творах авторка багато експериментує із фактурою, синтезом матеріалів, площинами та кольором, створюючи візуально насичені та глибокі композиції. Ключовим концептом представлених робіт є дефініція ПРОСТОРУ-КОСМОСУ та постійний пошук форми для його вираження.

Про свої роботи Ольга Баландюх говорить: «Час відірвати очі від екранів, а руки звільнити від клавіатури. Вийти на вулицю, вдихнути п’янкий аромат повітря і роздивитись навколо: побачити синяву неба та легкість хмар; пройнятись тремтінням від прийдешньої грози та посміхнутись миттєвим блискавицям; відчути теплі поцілунки Сонця на холодній шкірі; увійти в ніч, в космічний сон, який розкинувся міріадами зірок, огорнути туманності та пливти на хвилях мрій, які подарують спокій та насолоду. Кожного дня ми проходимо одне і те ж дерево, озеро, вулицю. Кожного дня над нами звисають хмари і гомонить небо. У поспіху ми не звертаємо уваги на цю уже буденну красу. Нас не дивує захід Сонця чи його ранковий спів, шелест вітру чи краплі дощу…

Цим проектом я хочу поділитися своїми враженнями та спостереженнями від безпрецедентності природи, чарівності безмежного неба та різноманітності барв космосу, нагадати, що щастя та краса зовсім поруч – вони у навколишньому середовищі, у найпростіших, але таких геніальних та прекрасних речах!».

Запрошуємо ознайомитись із концептуальним арт-проектом «ПРОСТІР» у галереї ЛНАМ. Виставка триватиме до 24 вересня!

Адреса: м. Львів, вул. Кубійовича, 35б (подвір’я лабораторного корпусу)

Години роботи галереї ЛНАМ:  понеділок – п’ятниця,  10:00 –  17:00

Контакти: info@lnam.edu.ua, тел.: (032) 253 35 12

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