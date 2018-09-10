Львів’ян запрошують на ІІ Фестиваль Ружицького

Філармонія Нижньої Сілезії запрошує львів’ян та гостей міста на ІІ Фестиваль Людомира Ружицького, який відбудеться у Львові 13 – 15 вересня. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відомий польський композитор ХХ ст., учасник «Молодої Польщі» – угрупування нової генерації митців, прихильників модерного мистецтва, диригент, піаніст і педагог, Людомир Ружицький (1883 – 1955) прожив у Львові лише чотири роки – з 1907 до 1911 року. Проте за цей короткий проміжок часу він встиг залишити яскравий слід у музичній культурі міста. Його багатогранній діяльності і творчості і буде присвячений триденний фестиваль за участю польських та українських музикантів.

У 2017 р. минуло 110 років з моменту приїзду Л. Ружицького до Львова, а цього року відзначається 135-та річниця від дня його народження. Метою фестивалю є промоція творчості відомого польського композитора, диригента, піаніста і педагога в Україні і це найкращий спосіб аби вшанувати пам’ять про Л. Ружицького і дозволити, щоби його музика жила і дарувала радість та насолоду слухачам.

13 вересня – Оперний концерт у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької (поч. о 19:00 год.). У програмі – арії, ансамблі та хори з опер Станіслава Монюшка, Кароля Шимановського, Фелікса Нововейського та Людомира Ружицького.

15 вересня – Симфонічний концерт у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької (поч. о 19:00 год.). У програмі – «Концертна увертюра» Кароля Шимановського, «І Фортепіанний концерт» Людомира Ружицького і «Симфонія № 9» Людвіга ван Бетовена.

ІІ Фестиваль Людомира Ружицького у Львові відбувається за підтримки Програми Міністра культури і національної спадщини «Промоції польської культури за кордоном».

Виконавці: оперні солісти з Польщі (Томаш Яньчак – тенор; Єльжбєта-Качмажик-Янчак – мецо-сопрано; Каріна Скшешевська – сопрано; Каміль Пенькала – баритон), Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «ДУДАРИК» і Симфонічний оркестр Нижньосілезької філармонії в Єленій Гурі.

Квитки онлайн можна придбати тут: festyval-lyudomyra-ruzhyczkoho, або тут: cshow.biz