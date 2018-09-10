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Лише 5-10% українських студентів у Польщі хочуть повернутися на Батьківщину

Юлія Шпак

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На даний час не менше 40 тисяч українських студентів навчається у Польщі, і лише 5-10% з них хочуть повертатися в Україну. Решта збирається продовжити навчання чи проживання у Польщі. Про це заявив посол України в Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

 

Тим часом, на думку Дещиці, пік збільшення кількості студентів з України вже пройшов.

«Дуже зростала їхня кількість два роки тому. Так, зараз також збільшується ця кількість, але ненабагато. Ті опитування, які проводилися серед студентів свідчать, що 5-10% задекларували, що хочуть повертатися в Україну. Решта збирається продовжити навчання чи проживання у Польщі. Це приблизно половина з них. Інша половина збирається їхати далі на Захід навчатися чи працювати», – говорить Дещиця.

Дипломат підкреслює, що, з одного боку, це добре, що наша молодь їде на Захід, навчається там, набирається досвіду.

«Це не тільки досвід, але й життя в іншому середовищі, – пояснює Дещиця. Молоді люди бачать, як змінюється Польща, вони зав’язують контакти між собою, заробляють кошти. І в перспективі можуть сформувати основу для того, аби потім повертатися в Україну та інвестувати у неї. Так само і наші трудові мігранти».

З іншого боку, за словами Дещиці, від нас від’їжджають молоді люди, і це є певною мірою негативне явище для України, бо їх потребує економіка.

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