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Доба у зоні бойових дій пройшла без втрат

Олександр Косик

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Протягом минулої доби жоден з українських військовослужбовців не загинув та не зазнав поранень у зоні проведення ООС. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає Львівський портал.

Вчора ситуація на Сході України залишалася напруженою, проте цілком контрольованою: противники 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. Окупанти двічі використали заборенену Мінськими угодами зброю.

Під ворожий вогонь потрапили позиції в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Світлодарськ, Південне, Верхньоторецьке, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

Російські окупаційні війська гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Водяне та Лебединське, що на Маріупольському напрямку, накрили обстрілами з мінометів калібру 82 мм. На Луганському напрямку, в районі населеного пункту Кримське, вороги били з озброєння бойової машини піхоти.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом доби допущено не було. За даними розвідки, минулої доби було поранено чотирьох бойовиків російсько-окупаційних військ”, – наголосили у відомстві.

10 вересня російські найманці встигли двічі обстріляти позиції ЗСУ на Маріупольському напрямку в районі населених пунктів Водяне та Широкине з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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