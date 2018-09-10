Депутатку Стрийської міськради оштрафували за незадекларовану іномарку

Апеляційний суд Львівської області залишив у силі постанову Стрийського міжрайонного суду, якою депутатку Стрийської міської ради визнано винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Народна обраниця набула у власність автомобіль Volkswagen Passat, вартістю майже 258 тисяч гривень, і несвоєчасно повідомила про такі суттєві зміни Національне агентство з питань запобігання корупції.

За наслідками судового розгляду до винної застосовано стягнення у вигляді 1700 грн штрафу.