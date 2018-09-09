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В Одесі BMW влетіло у натовп: загинуло двоє людей, ще четверо – травмовані

Юлія Шпак

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Вчора, 8 вересня, в Одесі водій на автомобілі BMW влетів у натовп. Внаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще четверо отримали травми. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

 

Вчора о 21:15 на перехресті Фонтанської дороги та Скверу Героїчної оборони Одеси в Київському районі  м. Одеси. Водій автомобіля BMW виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофору і допустив зіткнення з автомобілем Skoda. Після зіткнення автівки відкинуло за межі проїзної частини на тротуар, де перебували в цей час пішоходи.

В результаті ДТП четверо осіб були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля BMW, двоє перехожих загинули. Їх особи встановлено. Ними виявилися одеситка, 1962 року народження та 52-річний чоловік.

Щодо третьої особи, яка нібито померла в кареті швидкої допомоги, інформація не підтвердилася. Наразі вказаний чоловік перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста.

27-річного чоловіка затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу  України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Тривають заходи щодо проведення правоохоронцями неупередженого та об’єктивного розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди.

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