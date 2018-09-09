У «Краківці» жінка намагалась дати хабар прикордоннику, аби вивезти дитину за кордон

На кордоні Польщею прикордонники не пропустили 44-річну жінку, яка намагалася незаконно вивезти неповнолітнього хлопчика з України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

У відомстві зазначають, що сьогодні вранці у громадянки України, яка їхала зі своїм 11-річним сином через пункт пропуску «Краківець», прикордонники Мостиського загону виявили відсутність нотаріально завіреної згоди батька на виїзд дитини за кордон.

«Жінка спробувала заплатити військовослужбовцям 2000 чеський крон, аби змінити рішення прикордонників щодо відмови у виїзді неповнолітньої за межі країни. На таку пропозицію охоронці кордону відповіли відмовою, а вчинене правопорушення задокументували», – йдеться у повідомленні.

Громадянку України з сином через кордон не пропустили. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за статтями 358 та 369 КК України..

Нагадаємо, що 28 серпня 2018 року, набрав чинності Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до деяких актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту дитини на належне утримання» та постанова № 619 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України».

Такі внесення змін до законодавства у цій сфері, зроблені перш за все для захисту прав дітей, а також, аби врахувати інтереси обох з батьків удосконалено норму законопроекту щодо виїзду за кордон дитини.

Фото: прикордонники