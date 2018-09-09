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Президент Молдови потрапив у ДТП

Юлія Шпак

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Кортеж президента Молдови Ігоря Додона у неділю потрапив у серйозну ДТП – один із автомобілів перевернувся, президента госпіталізували. Про це пише Європейська правда.

 

Аварія сталася на трасі Кишинів-Калараш. Дві машини із президентського кортежу зіштовхнулись із автомобілем, що перевозив м’ясо. Внаслідок аварії президентський автомобіль перевернувся, повідомляють молдовські ЗМІ.

Прес-секретар поліції Маріана Беціву розповіла виданню NewsMaker, що президент Додон і двоє членів його родини були в одній з машин. Їх госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Хто саме з членів сім’ї був в авто, прес-секретар не уточнила.

Видання UNIMEDIA повідомляє, що стан Ігоря Додона задовільний. У нього декілька подряпин та синці. Цю інформацію підтвердив керівник Державної служби охорони.

Прес-секретар Додона Максим Лебединський повідомив на своїй сторінці в Facebook, що “президент почуває себе добре і медична допомога йому не знадобилася”. Він додав, що інших подробиць інциденту не знає.

Фото: ЄП

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