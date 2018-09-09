Перший домашній матч у кваліфікації на Євро-2020 збірна України проведе у Львові

Перший матч на своєму полі у відбірному турнірі Євро-2020 національна команда України проведе у Львові на «Арені Львів». Про це перед поєдинком Ліги націй Україна — Словаччина повідомив президент Федерації футболу України Андрій Павелко, передає прес-служба Федерації футболу України.

«Львів — це неймовірне місто зі славетними футбольними традиціями, тут по-особливому вболівають за збірну, і Львів є надійною футбольною фортецею головної команди країни. Тому перший домашній поєдинок збірної в рамках відбору до Євро-2020 відбудеться на «Арені Львів», — сказав Андрій Павелко.

Додамо, що імена своїх суперників збірна України дізнається 2 грудня цього року, коли відбудеться жеребкування в Дубліні. Матчі перших двох турів кваліфікації Євро-2020 заплановано на період із 21-го по 26 березня 2019 року.

Фото: ФФУ