На Львівщині розшукують безвісти зниклого 53-річного чоловіка

На Львівщині розшукуються 53-річний чоловік, який вийшов з дому і не повернувся. Про це у Facebook повідомляє співробітник поліції Ігор Зінкевич.

Розшукується безвісті зниклий Хміль Петро Іванович 21.01.1965р.н., мешканець с.Братковичі Городоцького району який вийшов 7 вересня з дому і досі не повернувся.

Прикмети зріст 170-180см, нормальної тілобудови, волосся темно-русого з легкою сивиною, очі сірого кольору.

Був одягнений в чорні класичні штани, білу футболку в синю полоску, синій светр, сині мокасини.

Усім кому відома будь яка інформація про місцезнаходження Хміль. П.І просимо повідомити 102 або звертатись в найближчий відділ поліції. Будемо вдячні за будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного.