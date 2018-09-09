Львів’ян кличуть у Шевченківський гай на «Свято хліба»

Сьогодні, 9 вересня, львів’ян та гостей міста запрошують у Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького (Шевченківський гай) на «Свято хліба — 2018». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Програма передбачає:

Багатий ярмарок — хлібів, калачів, короваїв, кренделиків, паляниць, плетінок.

Дегустації новинок

Посвячення хлібів.

Святкова хода коровайниць

Виступи улюблених гуртів — «Ягоди», «Дивоструни», Хедлайнер свята — український рок-гурт «Шосте чуття».

Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих.

«Комора достатку». У облаштованій засіками зерном коморі, бажаючі зможуть на дотик відчути багатство нашого краю та отримати заряд життєдайної сили.

Флешмоб «Печу, печу хлібчик».

А для найменших буде дитяча шоу-програма «Веселий пекар».