Ліга націй: збірна України на «Арені Львів» перемогла Словаччину

У Львові на стадіоні «Арена Львів» відбувся поєдинок у рамках Ліги націй УЄФА між збірними України та Словаччини. Національна команди України здобула перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань, передає УНІАН.

Єдиний гол у поєдинку був забитий на 80-й хвилині. Українці заробили пенальті зусиллями Віктора Циганкова, який сміливо увірвався в штрафний майданчик і був зупинений суперниками з порушенням правил. Зазначимо, що це був перший епізод за участю Циганкова, який вийшов за хвилину до цього на заміну.

Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко – словак Дубравка торкнувся м’яча, але той все ж закотився у сітку воріт словацької команди.

Варто відзначити, що матч проходив без глядачів за рішенням УЄФА.

За підсумками двох матчів – з Чехією і Словаччиною – збірна України має 100-відсотковий показник набраних очок. Нагадаємо, що 6 вересня «синьо-жовті» обіграли Чехію на її полі (2:1).