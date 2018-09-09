ОСТАННІ НОВИНИ

Ліга націй: збірна України на «Арені Львів» перемогла Словаччину

Юлія Шпак

|

У Львові на стадіоні «Арена Львів» відбувся поєдинок у рамках Ліги націй УЄФА між збірними України та Словаччини. Національна команди України здобула перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань, передає УНІАН.

 

Єдиний гол у поєдинку був забитий на 80-й хвилині. Українці заробили пенальті зусиллями Віктора Циганкова, який сміливо увірвався в штрафний майданчик і був зупинений суперниками з порушенням правил. Зазначимо, що це був перший епізод за участю Циганкова, який вийшов за хвилину до цього на заміну.

Пенальті реалізував Андрій Ярмоленко – словак Дубравка торкнувся м’яча, але той все ж закотився у сітку воріт словацької команди.

Варто відзначити, що матч проходив без глядачів за рішенням УЄФА.

За підсумками двох матчів – з Чехією і Словаччиною – збірна України має 100-відсотковий показник набраних очок. Нагадаємо, що 6 вересня «синьо-жовті» обіграли Чехію на її полі (2:1).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Ліки для невиліковних або все, що вам потрібно знати про хоспіс вдома

У лютому 2016 року у Шпиталі імені Митрополита Андрея Шептицького впровадили новий напрямок діяльності відділення паліат...

Місія відвідати усі країни світу
Вероніка РОЙ
Місія відвідати усі країни світу

Мабуть, кожен з нас неодноразово думав, як це круто постійно подорожувати, відкривати для себе нові країни та міста, діз...

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну
Олесь ТЯГАЙ
ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну

ДТЕК не має боргів перед шахтарями Львівсько-Волинського басейну. Так у компанії прокоментували ситуацію з сьогоднішнім ...

Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...